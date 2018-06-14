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Новое приложение для виртуальной реальности позволит вам заглянуть внутрь своего кота
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Новое приложение для виртуальной реальности позволит вам заглянуть внутрь своего кота 

TechCult 14 июня 2018
Фото: TechCult
Компания Leap Motion на днях представила четвертое поколение своей платформы Orion VR. Ключевыми новшествами стали «улучшенная подвижность пальцев», «плавный и точной контроль движения рук» и «быстрая инициализация рук и инструментов в ВР». Для демонстрации этих новшеств компания разработала три приложения: Cat Explorer, Particles и Paint. В Particles можно управлять отдельными частичками, настраивая способы из взаимодействия между собой — это визуализация некоторых физических принципов. Пользователи Paint потренируются в рисовании в виртуальной реальности — в том числе, трехмерных объектов.
А вот Cat Explorer — маленькая и странная сенсация. Нам предложено разобрать укоризненно глядящего кота на составляющие, снять кожу, убрать кости, вынуть и осмотреть каждый внутренний орган. Все нарисовано в мультяшном стиле, без кровавых подробностей и поэтому тоже может претендовать на место в категории программ для обучения.
Все три приложения доступны для владельцев гарнитур Oculus и Vive VR. В компании Leap Motion не скрывают желания закрепиться на рынке инструментов для виртуальной реальности, в первую очередь — образовательных.
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