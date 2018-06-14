Один из лидеров «Вашингтона» рассказал, с какой травмой играл в финале плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем рассказал, что он провел финальную серию плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4-1) с перелом пальца на руке. Столичная команда впервые в истории выиграла главный трофей НХЛ. Евгений Кузнецов — лучший бомбардир плей-офф. Александр Овечкин — самый ценный игрок.

«Да, мой палец был сломан в двух местах, и играть поначалу было довольно тяжело. Переломы были прямо у основания, но позже я свыкся с неприятными ощущениями. Обезболивающие? Да, я их использовал, без этого было бы совсем сложно», — приводит слова хоккеиста Aftonbladet.