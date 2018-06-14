Ещё
Один из лидеров «Вашингтона» рассказал, с какой травмой играл в финале плей-офф НХЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из лидеров «Вашингтона» рассказал, с какой травмой играл в финале плей-офф НХЛ 

SPORT24.ru 14 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем рассказал, что он провел финальную серию плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4-1) с перелом пальца на руке. Столичная команда впервые в истории выиграла главный трофей НХЛ. Евгений Кузнецов — лучший бомбардир плей-офф. Александр Овечкин — самый ценный игрок.
«Да, мой палец был сломан в двух местах, и играть поначалу было довольно тяжело. Переломы были прямо у основания, но позже я свыкся с неприятными ощущениями. Обезболивающие? Да, я их использовал, без этого было бы совсем сложно», — приводит слова хоккеиста Aftonbladet.
SPORT24.ru: последние новости
Татьяна Овечкина: "Пусть поливавшие Сашу грязью закроют рты" Скачков: «Без Назарова Кузнецов мог и не состояться» Твиттер Кубка Стэнли: «Лучший. Уик-энд. В истории»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть565
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение