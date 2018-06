Василевский выиграл в номинации на лучший вратарский шлем

НХЛ огласила результаты голосования болельщиков «Fan Choice Awards» в различных номинациях, победителем одной из них — лучший вратарский шлем — стал вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский

За шлем россиянина проголосовало более 27 тысяч человек. Главная «фишка» шлема — он меняет цвет в зависимости от температуры воздуха вокруг.

Напомним, Василевский вместе с «Молниями» дошли в этом сезоне до финала Восточной конференции, где уступили будущему чемпиону «Вашингтон» (3-4). По итогам года россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ.

The winner for Best Goalie Mask is… Andrei Vasilevskiy! His cage changes color based on the surrounding temperature. 🌡️ Who got snubbed? Let us know! #NHLFanChoice pic.twitter.com/FyODCRuThp

— NHL (@NHL) 13 июня 2018 г.