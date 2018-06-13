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Глава Серпуховского района: в Оке засилье браконьерских снастей, полиция бездействует
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Глава Серпуховского района: в Оке засилье браконьерских снастей, полиция бездействует 

Свободная пресса 13 июня 2018
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пожаловался в соцсети на работу Рыбнадзораи речной полиции. По его словам, на водоемах района засилье браконьерских снастей, однако контролирующие органы бездействуют.
«По заводям Оки невозможно проплыть на моторной лодке — сетку намотает на винт. Такой удручающей ситуации не было никогда. Раньше даже плетни не разрешали ставить. Рыбаки-любители сидят без рыбы», — написал он.
Утром 13 июня стало известно, что у Шестуна, ранее пожаловавшегося президенту на угрозы со стороны чиновников, дома ведутся обыски. Во время следственных действия чиновнику стало плохо.
Новости по теме: Обратившийся к Путину чиновник сообщил о новых обысках
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