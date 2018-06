«Делайте новый кубок»: в сети пошутили про любовь Овечкина к Кубку Стэнли

Недавно российский хоккеист Александр Овечкин впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли. Он так радовался победе, что стал объектом для шуток среди интернет-сообщества, которое опасается, что спортсмен больше никогда не расстанется с кубком.

Для начала советуем посмотреть торжественный момент награждения, который состоялся 8 июня.

Видео @Кровавыйспорт

После этого момента Овечкин неоднократно был замечен с кубком в руках, а пользователи начали думать, что хоккеист больше никогда не вернет его обратно.

Oh my god Alex Ovechkin was doing keg stands out of the Stanley Cup in the middle of Georgetown after throwing out the first pitch at a Nationals game and then ended up swimming half-naked in a fountain and I never thought i’d say this but this was all worth the 44-year wait pic.twitter.com/WZ5Bfh2aEM

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 10 июня 2018 г.

«Боже мой! Алекс Овечкин пьет из Кубка Стэнли в самом центре Джорджтауна после игры, а потом полуголый купается в фонтане. Я бы никогда не подумала, что скажу такое, но все это стоило 44-летнего ожидания».

Овечкин, похоже, никогда не расстанется к Кубком pic.twitter.com/dhusZtC6ks

— Подслушано — хоккей (@slysh_hockey) 10 июня 2018 г.

@aleksandrovechkinofficial

Историческое фото: Александр Овечкин с самым дорогим и ценным, что у него есть…

Также на фото: беременная жена Овечкина pic.twitter.com/Yviom7AfXR

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 10 июня 2018 г.

Короче все, делайте новый кубок. Потому что этот он уже походу никогда из рук не выпустит pic.twitter.com/8Xx0sF57Hv

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 9 июня 2018 г.

Художник Анатолий Чилик, который визуализировал мем «За себя и за Сашку!», решил нарисовать свой сюжет на тему любви Овечкина к Кубку Стэнли.

Хоккейная лавстори pic.twitter.com/szmug1kVh5

— Чилик (@Chilikto) 11 июня 2018 г.

