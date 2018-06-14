Более 300 кг особей серебряного карася выпустят в озеро в Талдомском районе

Более 300 кг особей серебряного карася выпустят в Кузнецовское озеро в Талдомском районе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области

«В рамках работы по сохранению и приумножению водных биоресурсов Минэкологии планирует в августе-сентябре зарыбление Кузнецовского озера в Талдомском районе. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , в водоем будет выпущено 318 кг разновозрастных особей серебряного карася», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по контракту с ведомством подрядчики ежегодно пополняют запасы водных биоресурсов в подмосковных водоемах.

«Субвенции на сохранение рыбных запасов предоставляют федеральные органы власти. Таким образом восполняется ущерб рыбным запасам, нанесенный, в том числе, и любительским рыболовством», — отметили в пресс-службе.