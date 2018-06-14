Ещё
Более 300 кг особей серебряного карася выпустят в озеро в Талдомском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 кг особей серебряного карася выпустят в озеро в Талдомском районе 

Агентство «Москва» 14 июня 2018
Фото: MosDay.ru
Более 300 кг особей серебряного карася выпустят в Кузнецовское озеро в Талдомском районе, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области
«В рамках работы по сохранению и приумножению водных биоресурсов Минэкологии планирует в августе-сентябре зарыбление Кузнецовского озера в Талдомском районе. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в водоем будет выпущено 318 кг разновозрастных особей серебряного карася», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по контракту с ведомством подрядчики ежегодно пополняют запасы водных биоресурсов в подмосковных водоемах.
«Субвенции на сохранение рыбных запасов предоставляют федеральные органы власти. Таким образом восполняется ущерб рыбным запасам, нанесенный, в том числе, и любительским рыболовством», — отметили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Школьник найден мертвым в электрощитовой на территории заброшенного детского лагеря в Подмосковье Около 5 тыс. человек приняли участие в «Красочном забеге» в Москве АТОР: Сотни туристов могут пострадать из-за приостановки работы Polar Tour
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть606
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Первый арест по «российскому делу» в США8
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение