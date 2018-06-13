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Не рассчитал силы: уплывший далеко от берега крымчанин спасся на аттракционе
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Не рассчитал силы: уплывший далеко от берега крымчанин спасся на аттракционе 

РИА Новости Крым 13 июня 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. В Алуште спасли ялтинца, который заплыл далеко от берега и не мог самостоятельно вернуться обратно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Информация о том, что человеку требуется помощь, поступила в службу утром в среду.
"Прибывшие спасатели выяснили, что во время ныряний с волнореза один из купавшихся мужчин исчез. Его брат полтора часа самостоятельно пытался разыскать его, однако поиски результатов не дали", — рассказали в ведомстве.
Водолазы обследовали дно акватории на расстоянии более 1 тыс. кв м, а также прилегающие к месту происшествия пляжи и парк. Кроме того, три спасателя на лодке вышли в море к находящимся на расстоянии около 500 м надувным аттракционам, где и был обнаружен пропавший.
"Выяснилось, что житель Ялты после прыжков в воду решил проплыть некоторое расстояние, однако потерял ориентиры, не рассчитал собственные силы, но к счастью, сумел доплыть к надувному аттракциону, откуда пытался подавать сигналы", — отметили в МЧС.
Пострадавшего доставили на берег, в медицинской помощи он не нуждался.
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