Не рассчитал силы: уплывший далеко от берега крымчанин спасся на аттракционе

Информация о том, что человеку требуется помощь, поступила в службу утром в среду.

"Прибывшие спасатели выяснили, что во время ныряний с волнореза один из купавшихся мужчин исчез. Его брат полтора часа самостоятельно пытался разыскать его, однако поиски результатов не дали", — рассказали в ведомстве.

Водолазы обследовали дно акватории на расстоянии более 1 тыс. кв м, а также прилегающие к месту происшествия пляжи и парк. Кроме того, три спасателя на лодке вышли в море к находящимся на расстоянии около 500 м надувным аттракционам, где и был обнаружен пропавший.

"Выяснилось, что житель Ялты после прыжков в воду решил проплыть некоторое расстояние, однако потерял ориентиры, не рассчитал собственные силы, но к счастью, сумел доплыть к надувному аттракциону, откуда пытался подавать сигналы", — отметили в МЧС

Пострадавшего доставили на берег, в медицинской помощи он не нуждался.