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В Прикамье разыскивают пропавшего 85-летнего пенсионера
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В Прикамье разыскивают пропавшего 85-летнего пенсионера 

АиФ Пермь 14 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
В соцсетях появился пост о розыске пропавшего 85-летнего мужчины. Данил Парфёнович Аристов выехал 13 июня на междугородном автобусе из Березников. На пермский автовокзал он должен был приехать в 4.45 утра и пересесть на автобус, следующий до Чайковского, но ни на одном из пунктов пенсионер так и не появился. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Дочери пенсионера в соцсетях обратились ко всем, кому что-либо известно о судьбе мужчины — сообщить им по указанным телефонам +79655723701 — дочь Валентина; +79091047330 — Кристина.
Данил Парфёнович Аристов был одет в темный плащ с поясом, темную вязанную шапку, темные брюки и коричневые ботинки. Ботинки завязаны не были. При себе он имел черную сумку с белыми лямками, паспорт.
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