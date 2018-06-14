В Прикамье разыскивают пропавшего 85-летнего пенсионера

В соцсетях появился пост о розыске пропавшего 85-летнего мужчины. Данил Парфёнович Аристов выехал 13 июня на междугородном автобусе из Березников . На пермский автовокзал он должен был приехать в 4.45 утра и пересесть на автобус, следующий до Чайковского, но ни на одном из пунктов пенсионер так и не появился. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Дочери пенсионера в соцсетях обратились ко всем, кому что-либо известно о судьбе мужчины — сообщить им по указанным телефонам +79655723701 — дочь Валентина; +79091047330 — Кристина.

Данил Парфёнович Аристов был одет в темный плащ с поясом, темную вязанную шапку, темные брюки и коричневые ботинки. Ботинки завязаны не были. При себе он имел черную сумку с белыми лямками, паспорт.