Популяции крупных рыб в Австралии сократились на 30%

Количество крупных видов рыб Австралии размером от 20 см сократилось на 30% в период с 2005 по 2015 года. Австралийские эксперты в области охраны окружающей среды призвали к увеличению количества морских заповедников и улучшению управления отраслью для решения проблемы. Такие данные содержатся в новом исследовании ученых из Университета Тасмании и Сиднейского технологического университета. Работа была опубликована на страницах журнала Aquatic Conservation. Об этом сообщает издание Phys.org.

Главной причиной снижения популяции рыб ученые обозначили чрезмерный вылов. В качестве одного из факторов также было обозначено изменение климата. Исследование проводилось в течение 10 лет с 2005 по 2015 года. Авторы исследовали популяции 200 видов рыб на 544 участках. Ученые отметили, что исследование стало первой независимой оценкой размеров и численности рыб австралийских прибрежных зон.

"Мы обнаружили существенное снижение популяции среди промысловых видов рыб и тех, которые распространены для рекреационного рыболовства. Сокращение популяции наблюдалось в том числе в морских парках, где разрешено ограниченное рыболовство, рост популяции наблюдался в морских резервациях, где действует полный запрет на вылов рыбы", — отметил ведущий автор работы Грэм Эдгар.

Ученые отметили, что на настоящий момент более 98% мировых морских территорий открыты различным формам рыболовства, на которые необходимо обратить внимание. Как подчеркнул Эдгар, эффективное восстановление рыбной популяции в два раза с текущих крайне низких показателей невозможно без принятия мер и изменения текущей ситуации.

В работе говорится, что наиболее эффективным и наименее затратным способом восстановления популяции рыб являются морские заповедники. Они, по словам авторов, позволяют остановить сокращение и удовлетворить продовольственные потребности будущих поколений.

Рыбохозяйственное ведомство Австралии выразило сомнения относительно результатов исследования, отметив, что данные не соответствуют информации ведомства, открытой широкой общественности. В официальном заявлении ведомства говорится, что в Австралии уже был принят ряд мер по снижению уровня допустимого улова и внедрению стратегий, направленных на поддержание промыслового запаса рыбы на экологически устойчивом уровне. Представители ведомства подчеркнули, что на сегодняшний день промысловый вылов рыбы снизился и стал более устойчив в сравнении с 2005 г., который используется авторами в качестве базового года. По данным ведомства, в течение четырех лет ни на одном из рыбных промыслов стран Содружества не было установлено чрезмерного вылова рыбы.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), эксплуатация рыбных ресурсов планеты выросла в три раза к 2016 году в сравнении с 1970 годом. Отлов более 40% наиболее популярных в рыболовстве видов происходит с нарушениями принципов устойчивого рыболовства.

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