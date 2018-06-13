Видео: Неудачный выстрел из миномета накрыл немецких солдат

В ролике длительностью всего шесть секунд запечатлено, как немецкие солдаты заряжают миномет. Затем происходит выстрел, но вылетевшая из ствола мина не летит к цели, а практически сразу же падает на пригнувшегося бойца.

Солдаты разбегаются прочь от упавшего снаряда. К счастью, взрыва не происходит.