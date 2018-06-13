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Видео: Неудачный выстрел из миномета накрыл немецких солдат
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Видео: Неудачный выстрел из миномета накрыл немецких солдат 

Российская Газета 13 июня 2018
Фото: Российская Газета
В ролике длительностью всего шесть секунд запечатлено, как немецкие солдаты заряжают миномет. Затем происходит выстрел, но вылетевшая из ствола мина не летит к цели, а практически сразу же падает на пригнувшегося бойца.
Солдаты разбегаются прочь от упавшего снаряда. К счастью, взрыва не происходит.
Напомним, ранее в сети появилось фото взорвавшегося миномета, который убил женщину — военного фотокорреспондента США. Она снимала тренировку по огневой подготовке в Афганистане и сама запечатлела роковой взрыв.
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