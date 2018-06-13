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Ограничения на ловлю рыбы сняли в Балашихе
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Ограничения на ловлю рыбы сняли в Балашихе 

360tv.ru 13 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации городского округа Светлана Маренинова.
С 1 апреля по 10 июня на территории Московской области действовали ограничительные меры по ловле рыбы в связи с нерестовым периодом. В это время нельзя было рыбачить с лодки и более чем двумя удочками на человека.
«В нерестовый период идет размножение рыбы. Запрет на ее ловлю в этот период нужен для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие рыбы на территории Московской области. С 10 июня ограничение ловли рыбы в Балашихе сняты», — сказала Светлана Маренинова.
Она отметила, что продолжают действовать запреты на ловлю сетью и ловлю рыб, занесенных в Красную книгу России и Московской области.
«Это ручьевая минога, стерлядь, синец, русская быстрянка, чехонь, европейский хариус, обыкновенный сом и другие. Во время исследований, которые мы проводили во время разработки проекта экологической реабилитации рек Пехорки и Малашки, таких рыб в водоемах Балашихи не обнаружили. В основном у нас водятся карась, окунь и плотва», — рассказала Светлана Маренинова.
Незаконные ловля, продажа, уничтожение представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
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