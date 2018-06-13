Опасности купания в пресных водоемах. Рассказывает Елена Малышева

Летом так и тянет поближе к воде. Море большинству россиян только снится. Поэтому в выходные миллионы горожан устремляются к ближайшим водоемам — речкам, озерам, собственным дачным бассейнам. Глубина там часто — воробью по колено. Но это не значит, что пресные водоемы безопасны. Вот какие вредоносные микроорганизмы подстерегают пловцов и ныряльщиков. Шистосома — крошечный паразит, который плавает в пресных водоемах, присасывается к коже купальщиков, попадает в кровь и начинает «бродить» по организму. Может поражать печень, легкие, мочевой пузырь. Если человеку не удается от нее быстро избавиться, шистосома грозит вызвать рак мочевого пузыря. Лептоспира — возбудительница лептоспироза. Это вредоносная бактерия, проникающая через любые повреждения (порезы, царапины) в наш кровоток. Возникает состояние, которое первоначально может быть принято за банальную ОРВИ: повышается температура, начинается ломота в костях, краснеют глаза. Спустя время в моче заразившегося появляется белок, а затем развивается почечная недостаточность. Энтеровирус — самое распространенное заболевание, которое получают пресноводные купальщики. Глотнули буквально каплю воды из речки или озера, и здравствуй, понос, рвота — кишечная инфекция. Что делать? Купаться только в тех водоемах, которые прошли проверку санитарных служб, то есть на официально открытых пляжах!

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый