Ещё
Опасности купания в пресных водоемах. Рассказывает Елена Малышева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опасности купания в пресных водоемах. Рассказывает Елена Малышева 

Teleprogramma.pro 13 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Летом так и тянет поближе к воде. Море большинству россиян только снится. Поэтому в выходные миллионы горожан устремляются к ближайшим водоемам — речкам, озерам, собственным дачным бассейнам. Глубина там часто — воробью по колено. Но это не значит, что пресные водоемы безопасны. Вот какие вредоносные микроорганизмы подстерегают пловцов и ныряльщиков. Шистосома — крошечный паразит, который плавает в пресных водоемах, присасывается к коже купальщиков, попадает в кровь и начинает «бродить» по организму. Может поражать печень, легкие, мочевой пузырь. Если человеку не удается от нее быстро избавиться, шистосома грозит вызвать рак мочевого пузыря. Лептоспира — возбудительница лептоспироза. Это вредоносная бактерия, проникающая через любые повреждения (порезы, царапины) в наш кровоток. Возникает состояние, которое первоначально может быть принято за банальную ОРВИ: повышается температура, начинается ломота в костях, краснеют глаза. Спустя время в моче заразившегося появляется белок, а затем развивается почечная недостаточность. Энтеровирус — самое распространенное заболевание, которое получают пресноводные купальщики. Глотнули буквально каплю воды из речки или озера, и здравствуй, понос, рвота — кишечная инфекция. Что делать? Купаться только в тех водоемах, которые прошли проверку санитарных служб, то есть на официально открытых пляжах!
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый
Teleprogramma.pro: последние новости
Максим Галкин поделился трогательным постом с отдыха на море Нелепые татуировки звезд Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть585
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение