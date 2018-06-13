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Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак
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Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак 

ИА «Сусанин» 13 июня 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день недели — среда, 13 июня — подошла к концу. Накануне в Удмуртии отметили День России. В Ижевске также прошло празднование Дня города. В целом по республике в народных гуляниях приняли участие более 50 тыс. человек. В столице праздник завершился салютом.
Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Территория болельщиков:
В Ижевске на территории парка Кирова открыли фан-зону. На новой площадке помимо экрана установили специальную трибуну. Первый матч чемпионата мира по футболу горожане увидят уже в четверг, 14 июня.
Пропавший рыбак:
Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме. Двух мужчин удалось вытащить из воды, пострадавших доставили в больницу. Один их спутник погиб, поиски четвертого рыбака продолжаются до сих пор.
Электротранспорт для полиции:
Ижевский концерн «Калашников» изготовил электротранспорт для полиции Москвы. Использовать 30 мотоциклов и 4 автомобиля будут на чемпионате мира по футболу-2018.
Скоро лето:
Синоптики рассказали, когда в Удмуртию придет лето. В среду и четверг в республике будет ветрено и прохладно. С субботы ожидается потепление. В начале следующей неделе воздух прогреется до +25 градусов.
ИА «Сусанин»: последние новости
Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме: двое в больнице, один погиб Хоккейный клуб «Ижсталь» предоставил в ФХР финансовую гарантию от правительства Удмуртии Леопард вызвал переполох в китайской деревне и попал на видео
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