Учащиеся гимназии МИИТ приняли участие в соревнованиях «Солнечная регата»

Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (МИИТ) приняли участие в международных инженерных соревнованиях «Солнечная регата», которые завершились в Великом Новгороде.

«Солнечная регата» — это международные инженерные соревнования лодок, движущихся на солнечной энергии. Конкурс призван продемонстрировать влияние технологических решений на сохранение окружающей среды и поддержание баланса в системе «природа-общество-человек». Учащиеся гимназии МИИТ Денис Бекмачев, Глеб Громов, Михаил Польшаков и Михаил Федоров продемонстрировали возможности созданной ими лодки на солнечных батареях», — говорится на сайте вуза.

По итогам инженерных соревнований ребятам вручили диплом призера по естественным наукам и сертификаты на комплект для сборки модели судна. (вт)