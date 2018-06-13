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Учащиеся гимназии МИИТ приняли участие в соревнованиях «Солнечная регата»
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Учащиеся гимназии МИИТ приняли участие в соревнованиях «Солнечная регата» 

Управа района Марьина роща 13 июня 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (МИИТ) приняли участие в международных инженерных соревнованиях «Солнечная регата», которые завершились в Великом Новгороде.
«Солнечная регата» — это международные инженерные соревнования лодок, движущихся на солнечной энергии. Конкурс призван продемонстрировать влияние технологических решений на сохранение окружающей среды и поддержание баланса в системе «природа-общество-человек». Учащиеся гимназии МИИТ Денис Бекмачев, Глеб Громов, Михаил Польшаков и Михаил Федоров продемонстрировали возможности созданной ими лодки на солнечных батареях», — говорится на сайте вуза.
По итогам инженерных соревнований ребятам вручили диплом призера по естественным наукам и сертификаты на комплект для сборки модели судна. (вт)
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