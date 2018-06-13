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Ревнивые собаки: кадры забавного момента из жизни домашних животных
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Ревнивые собаки: кадры забавного момента из жизни домашних животных 

Sputnik Грузия 13 июня 2018
Фото: Sputnik Грузия
Забавное видео удалось снять хозяйке нескольких собак — один из ее питомцев не дает гладить другого. Смотри на видео кадры этого момента
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