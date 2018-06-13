Сахалинские рыбаки спасли из сетей сивуча

Рыбаки спасли из сетей сивуча в Аниве , заливе Охотского моря. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

10 июня мужчины обнаружили запутавшегося в браконьерских сетях тюленя. По их словам, млекапитающее они увидели примерно в километре от берега.

Чтобы не терять времени, они решили самостоятельно спасти сивуча. Рыбаки прикрепили сети с тюленем к моторной лодке.

Прибыв на берег, мужчины пытались перерезать веревку. Однако тюлень кричал и махал плавниками, мешая сахалинцам. В связи с этим они решили прижать палкой к земле его голову.

После спасения сивуч начал плескать в воде.