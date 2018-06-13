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Сахалинские рыбаки спасли из сетей сивуча
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Сахалинские рыбаки спасли из сетей сивуча 

360tv.ru 13 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Рыбаки спасли из сетей сивуча в Аниве, заливе Охотского моря. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
10 июня мужчины обнаружили запутавшегося в браконьерских сетях тюленя. По их словам, млекапитающее они увидели примерно в километре от берега.
Чтобы не терять времени, они решили самостоятельно спасти сивуча. Рыбаки прикрепили сети с тюленем к моторной лодке.
Прибыв на берег, мужчины пытались перерезать веревку. Однако тюлень кричал и махал плавниками, мешая сахалинцам. В связи с этим они решили прижать палкой к земле его голову.
После спасения сивуч начал плескать в воде.
Сахалинские рыбаки отправились в море за камбалой, а вместо этого спасли из сетей дельфина и сивуча. Животных они обнаружили в районе устья реки Лютоги в Анивском районе Сахалинской области.
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