Уникальные плавучие сады для рыб открылись в столичном «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве открылись плавучие сады для рыб, уникальная экспозиция, которую можно будет увидеть вплоть до октября, состоит из воздушного аквариума и трех плавучих островов на Зеркальном канале, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В теплое время года здесь живут японские карпы-кои и золотые караси — общительные и любопытные рыбы. Они активно двигаются по каналу, часть времени проводят на солнце, а отдыхают в тени, под мостом, где их никому не видно. Плавучие острова с водными растениями позволили создать пятна тени в разных местах Зеркального канала, где рыбы могут укрываться от яркого света, не исчезая из поля зрения посетителей сада», — отмечается в материале.

На островах представлены авран лекарственный, вербейник монетчатый, канна серо-голубая, осока метельчатая, осока пальмовая, понтедерия сердцелистная, ситняк монтевидейский, талия припудренная, уруть водная.

«Любопытные рыбы сразу освоили экспериментальный воздушный аквариум объемом около одного кубического метра. Нижняя сторона его полностью открыта, и вода в нем держится благодаря атмосферному давлению, действующему на поверхность воды в канале. Вода в аквариуме лучше прогревается солнцем, поэтому рыбы заходят в него не только из любопытства, но и чтобы погреться в прохладную погоду», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.