Глава Свердловской области рассказал о развитии Екатеринбурга в рамках Экспо‐2025

Власти региона планируют построить в Екатеринбурге кольцевую монорельсовую дорогу, а также развивать водный транспорт. На территории Экспо-2025 площадью 555 гектаров будут курировать электромобили и электрические лодки, которые запустят по вырытым речным каналам.

Кроме Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 также претендуют Осака Япония ) и Баку Азербайджан ). Международное бюро выставок определит победителя в ноябре 2018 года.