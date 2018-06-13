Глава Свердловской области рассказал о развитии Екатеринбурга в рамках Экспо‐2025 

Губернатор Свердловской области представил в Париже проект развития Екатеринбурга. Если столицу региона выберут для проведения Экспо‐2025, в городе появятся новые виды общественного транспорта, сообщило агентство Ura.ru.
Власти региона планируют построить в Екатеринбурге кольцевую монорельсовую дорогу, а также развивать водный транспорт. На территории Экспо-2025 площадью 555 гектаров будут курировать электромобили и электрические лодки, которые запустят по вырытым речным каналам.
Кроме Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 также претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Международное бюро выставок определит победителя в ноябре 2018 года.
В Московской области завершилась подготовка объектов дорожно‐транспортной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.