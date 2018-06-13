Ещё
Глава Свердловской области рассказал о развитии Екатеринбурга в рамках Экспо‐2025
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Свердловской области рассказал о развитии Екатеринбурга в рамках Экспо‐2025 

360tv.ru 13 июня 2018
Губернатор Свердловской области представил в Париже проект развития Екатеринбурга. Если столицу региона выберут для проведения Экспо‐2025, в городе появятся новые виды общественного транспорта, сообщило агентство Ura.ru.
Власти региона планируют построить в Екатеринбурге кольцевую монорельсовую дорогу, а также развивать водный транспорт. На территории Экспо-2025 площадью 555 гектаров будут курировать электромобили и электрические лодки, которые запустят по вырытым речным каналам.
Кроме Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 также претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Международное бюро выставок определит победителя в ноябре 2018 года.
В Московской области завершилась подготовка объектов дорожно‐транспортной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
360tv.ru: последние новости
Голая девушка устроила танцы на набережной Новороссийска «Закройте рты»: мать Овечкина ответила хейтерам сына Мария Захарова поплавала с дельфинами в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть606
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Первый арест по «российскому делу» в США8
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение