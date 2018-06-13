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На набережной Волгограда утонул мужчина
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На набережной Волгограда утонул мужчина 

v1.ru 13 июня 2018
Фото: v1.ru
Тело утопленника вытащили из воды очевицы.
В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 июня, на берегу под музеем-панорамой «Сталинградская битва» утонул 60-летний мужчина. Волгоградец зашел в Волгу чтобы искупаться и пошел ко дну.
— Мужчина пришел на берег, снял вещи и зашел в воду, — рассказали V1.ru оказавшиеся рядом волгоградцы. — Неожиданно, уже в воде, он начал тонуть. К нему быстро бросились на помощь и вытащили на берег.
По словам очевидцев, сразу же на место происшествия причалил катер спасателей, который патрулировал в это время Волгу. Сотрудники спасательной станции предприняли попытки откачать пострадавшего, но прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. По предварительному заключению врачей, у 60-летнего волгоградца остановилось сердце.
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