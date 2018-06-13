Освободился от воды последний участок автодороги в Нижегородской области

Об этом сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Объект был затоплен 19 апреля в связи с увеличением температуры, интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в Ветлуге.

В связи с затоплением было нарушено автомобильное движение с поселком Затон имени Михеева, где проживает более 100 человек. Была организована лодочная переправа.

Отмечается, что на территории региона это последний объект, освободившийся от воды после весеннего паводка.