Освободился от воды последний участок автодороги в Нижегородской области 

Об этом сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.
Объект был затоплен 19 апреля в связи с увеличением температуры, интенсивным таянием снега и повышением уровня воды в Ветлуге.
В связи с затоплением было нарушено автомобильное движение с поселком Затон имени Михеева, где проживает более 100 человек. Была организована лодочная переправа.
Отмечается, что на территории региона это последний объект, освободившийся от воды после весеннего паводка.
Ранее сообщалось, что освободился от воды последний низководный мост в Нижегородской области.