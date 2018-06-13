Росприроднадзор проверит воду в Ласпинской бухте

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды в Ласпинской бухте, чтобы проверить их на наличие загрязняющих веществ и нефтепродуктов, сообщил ForPost глава регионального управления ведомства Константин Сомик.

Ранее, 12 июня, отдыхающие пансионата «Изумруд» в Ласпинской бухте сообщили о загрязнении. В социальных сетях опубликовали фотографии, на которых видно, что на поверхности воды находятся серые пятна неизвестного происхождения.

Сомик рассказал, что ведомство проинформировано о проблеме. «Сегодня наши специалисты выезжали на место и отрабатывали этот вопрос. Визуально ничего не обнаружено, пятен нет. Неприятного запаха тоже нет», — сообщил он.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды по всей длине берега — от пансионата «Изумруд» до детского лагеря «Ласпи».

«Пробы будут изучены на предмет наличия загрязняющих веществ, нефтепродуктов. Ждём результатов анализа», — сказал глава регионального управления ведомства.