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Росприроднадзор проверит воду в Ласпинской бухте
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Росприроднадзор проверит воду в Ласпинской бухте 

Парламентская газета 13 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды в Ласпинской бухте, чтобы проверить их на наличие загрязняющих веществ и нефтепродуктов, сообщил ForPost глава регионального управления ведомства Константин Сомик.
Ранее, 12 июня, отдыхающие пансионата «Изумруд» в Ласпинской бухте сообщили о загрязнении. В социальных сетях опубликовали фотографии, на которых видно, что на поверхности воды находятся серые пятна неизвестного происхождения.
Сомик рассказал, что ведомство проинформировано о проблеме. «Сегодня наши специалисты выезжали на место и отрабатывали этот вопрос. Визуально ничего не обнаружено, пятен нет. Неприятного запаха тоже нет», — сообщил он.
Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды по всей длине берега — от пансионата «Изумруд» до детского лагеря «Ласпи».
«Пробы будут изучены на предмет наличия загрязняющих веществ, нефтепродуктов. Ждём результатов анализа», — сказал глава регионального управления ведомства.
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