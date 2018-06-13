В плюсе! Анжелика Каширина набрала 50 килограммов

Анжелику Каширину не узнать! Из стройной красотки она превратилась в тучную даму с 50-ю лишними килограммами. Вес актрисы достиг 99 килограммов и все, о чем она думает — как бы похудеть. Такой Каширина стала для новой роли в комедийном сериале «Анжелика». По сюжету ее героиня — студентка журфака. Она милая, добрая и умная. И так мечтает похудеть. И вот однажды ее желание сбывается. Героиня просыпается стройной. Но, правда, это перевоплощение оказывается недолгим. В самый ненужный момент пухлые щеки, двойной подбородок и лишние килограммы снова возвращаются на привычные места. А на следующий день история повторяется. Эти непредсказуемые превращения становятся источником бесконечных забавных и курьезных ситуаций в жизни главной героини.

Удастся ли Анжелике как-то обуздать внезапные превращения, остаться навсегда в худом состоянии и покорить парня своей мечты — узнаешь в сериале «Анжелика», который стартует 16 июня в 13:30 на CTC Love. Будешь смотреть?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, пресс-служба