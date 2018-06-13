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Сотни жителей Курана останутся без воды
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Сотни жителей Курана останутся без воды 

РИА «ФедералПресс» 13 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане пройдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».
Завтра, 14 июня, подрядная организация будет производить врезку нового водопровода диаметром 110 милиметров и протяженностью 60 метров по адресу: улицы Аргентовского, 22. В связи с этим с 9:00 до 21:00 без холодного водоснабжения останутся дома № 3 и 9 на улице Бурова-Петрова, дом № 22 по улице Аргентовского и дом № 35 по улице Уральской.
В это же время будут проходить работы по врезке нового водопровода диаметром 160 мм в районе жилого дома № 23 в четвертом микрорайоне Кургана. Из-за этого холодную воду отключат в домах № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, а также в теплопункте.
Курганцев просят запастись водой.
«ФедералПресс» напоминает, что последнее масштабное отключение воды в Зауралье произошло в прошлом месяце. С 18 по 20 мая ресурса не было во всех домах Кургана, Юргамыша, Кетово, а также микрорайонов Увал, Черемухово и Тополя. Это было связано с остановкой Арбинских очистных сооружений — на объекте проходили ремонтные работы. Кроме того, в тот же период меняли запорную арматуру на сетях холодного водоснабжения и водоотведения по улице Галкинской и на проспекте Конституции.
Фото: Евгений Поторочин
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