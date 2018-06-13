Сотни жителей Курана останутся без воды

Кургане пройдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Завтра, 14 июня, подрядная организация будет производить врезку нового водопровода диаметром 110 милиметров и протяженностью 60 метров по адресу: улицы Аргентовского, 22. В связи с этим с 9:00 до 21:00 без холодного водоснабжения останутся дома № 3 и 9 на улице Бурова-Петрова, дом № 22 по улице Аргентовского и дом № 35 по улице Уральской.

В это же время будут проходить работы по врезке нового водопровода диаметром 160 мм в районе жилого дома № 23 в четвертом микрорайоне Кургана. Из-за этого холодную воду отключат в домах № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, а также в теплопункте.

Курганцев просят запастись водой.