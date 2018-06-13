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Тело дня: Рудова показала во всей красе упругие ягодицы, «съевшие» ее красный купальник
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Тело дня: Рудова показала во всей красе упругие ягодицы, «съевшие» ее красный купальник 

WMJ.ru 13 июня 2018
Фото: WMJ.ru
34-летняя Наталья Рудова заинтриговала поклонников горячим кадром.
Наталья Рудова славится своей любовью к провокационным фото и видео. Поэтому и для новой роли в клипе Иды Галич актриса снова предстала в образе коварной соблазнительницы. Белый парик с отросшими корнями, смоки-айс и красный купальник с откровенными разрезами — такой будет Рудова в видео «Ты попал». На фото со съемочной площадке Наталья купается в надувном бассейне, наполненном деньгами.
Правда, не все поклонники Натальи оценили ее образ в клипе. В комментариях многие пишут, что звезда снова чересчур оголилась. Впрочем, среди фолловеров немало и тех, кто под фото пишет о том, что Наталья — отличный пример для мотивации. По словам комментаторов, глядя на фигуру звезды, хочется срочно бежать в зал.
А как тебе такой образ Рудовой?
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Фото:Instagram
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