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Келли Кларксон рассказала, как похудела на 16 кг без спортзала
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Келли Кларксон рассказала, как похудела на 16 кг без спортзала 

Попкорн News 13 июня 2018
Фото: Попкорн News
Келли Кларксон — одна из тех знаменитостей, что ведет борьбу с лишним весом всю жизнь. Зачастую злосчастные килограммы все-таки побеждают Келли, но она не сдается и вновь худеет. Недавно певице удалось сбросить 16кг, и, как говорит сама Кларксон, ей не потребовался для этого спортзал.
«Все думают, что я не вылезаю из спортзала, но это не так. Я там вообще не бываю, — говорит Келли. — Я прочитала книгу Стивена Гранди «Парадокс растений» и сделала все так, как там было сказано. У меня получилось победить аутоиммунное заболевание и перестроить свой организм. Основная наша проблема — это то, из чего мы готовим еду, она вся неорганична и полна пестицидов».
Кларксон уверена, что ей удалось нормализовать работу щитовидной железы, благодаря чему вес сам начал снижаться. Автор книги «Парадокс растений» рассказывает, что многие продукты питания являются действительно опасными для жизни человека и их нужно полностью исключить и изменить подход к готовке.
Вот так Келли Кларксон выглядела в 2017 году: попкорнnews
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