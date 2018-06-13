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В центре Петрозаводска из-под земли торчит оголенный провод (Видео)
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В центре Петрозаводска из-под земли торчит оголенный провод (Видео) 

Карельские вести 13 июня 2018
И всё это — прямо на Левашовском бульваре, рядом с детским садом и больницей О шокирующей находке рассказали читатели портала «Карельские Вести».
Наш корреспондент проверил, насколько этот кабель опасен.
По материалам: ptzgovorit.ru
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