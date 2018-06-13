В центре Петрозаводска из-под земли торчит оголенный провод (Видео)

И всё это — прямо на Левашовском бульваре, рядом с детским садом и больницей О шокирующей находке рассказали читатели портала «Карельские Вести».

Наш корреспондент проверил, насколько этот кабель опасен.