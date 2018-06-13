Крупнейшие океанариумы и аквариумы России 

Москва, 13 июня — «Вести. Экономика». Летние дни не радуют погодой, но это не повод, чтобы отказывать себе в развлечениях и интересных экскурсиях. Одним из любимых видов экскурсий является посещение океанариумов и аквариумов — это будет познавательно и увлекательно не только для детей, но и для взрослых. Эксперты портала Tvil.ru составили рейтинг крупнейших в России океанариумов и аквариумов. Ниже мы расскажем о них подробнее Москва, океанариум в ТРЦ «РИО»
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В торгово-развлекательном центре «РИО» в Москве в 2011 году открылся Океанариум, представляющий на всеобщее обозрение большое количество морских рыб, котиков, черепах, рыб и акул (более 10 000 экземпляров). Площадь океанариума составляет 3,5 тысячи квадратных метров, среди которых 1000 квадратных метров занимают аквариумы с морской водой и столько же — вольеры с сухопутными животными. Остальная территория океанариума отведена под сувенирную лавку и небольшой зал, в котором проходят шоу с тюленями и морскими котиками. На другой площадке устраиваются шоу с кормлением рыбы-молот, леопардовых акул и других хищников. Океанариум делится на 9 зон: «Север», «Арктика и Антарктика», «Тропический лес», «Лагуна», «Пещера», «Амазонка», «Океан», «Декоративные аквариумы» и «Трюм пиратского корабля». В этих зонах можно увидеть удивительных животных: африканских пингвинов, арапайм, антилоп дик-дик и много других. Санкт-Петербург, океанариум «Планета Нептун»
Фото:planeta-neptun.ru Океанариум «Планета Нептун» — одно из самых увлекательных мест в Санкт-Петербурге. Его размеры превышают 5000 квадратных метров, на которых располагается 35 аквариумов. Океанариум населяют более 4500 представителей морской фауны. Главный аквариум имеет объём 750 тысяч литров. В нём обитают хищные рыбы, среди которых — акулы, скаты и мурены. Также в океанариуме присутствуют экспозиции с морскими млекопитающими — серыми балтийскими тюленями. Практически ежедневно в океанариуме «Планета Нептун» профессиональные аквалангисты и дрессировщики устраиваются представления с участием акул и тюленей. Ещё одна возможность разнообразить посещение — прийти в час показательных кормлений (информацию об этом можно найти на официальном сайте океанариума). Сочи, океанариум Sochi Discovery World Aquarium Океанариум Sochi Discovery World Aquarium, площадь которого составляет 6000 квадратных метров, расположенный в Адлерском районе Сочи, является самым большим в России. В 29 аквариумах общим объёмом 5 миллионов литров воды вы сможете увидеть самых разных представители морей, океанов и пресных вод. Вас ожидают экзотические пираньи, дискусы, цихлиды, кошачьи и рифовые акулы, акула-нянька, а также такие рыбы, как единорог, шар, корова, ёж, хирург. В атмосфере тропического леса одного из залов с настоящим водопадом обитают более 100 видов пресноводных Амазонки и Австралии. Попадая во второй зал, вы познакомитесь с обитателями морей и океанов, пройдя по 44-метровому стеклянному туннелю, где искрятся кораллы и плавают скаты, акулы, сомы — от микроскопических размеров до гигантских, и почувствуете себя одним из жителей океана. Анапа, океанариум Ocean Park
Фото:all-anapa.ru Океанариум Ocean Park в Анапе — один из океанариумов известной сети. Здесь можно увидеть многочисленных обитателей морских глубин. Для посетителей организовываются познавательные экскурсии, на которых подробно расскажут о морской фауне и её самых интересных представителях. В океанариуме можно увидеть скатов, акул, пираний, карпов-кои, способных менять цвет своей окраски. Анапский океанариум размещён в здании местного дельфинария, что позволяет совместить несколько приятных способов провести свободное время, общаясь с представителями морского мира. Океанариум Владивостока
Фото: YouTube
Океанариум Владивостока — это удивительный морской музей, включающий экспозиции аквафлоры и фауны Тихого океана, тёплых тропических морей, озёр и рек Дальнего Востока, Африки и Амазонии. Экспозиции океанариума занимают три зала общей площадью в 1500 квадратных метров. Музейная коллекция океанариума содержит более 1000 экспонатов, среди которых морские раковины, кораллы, губки, рыбы и другие морские животные. Есть и совершенно уникальные экспонаты, например, череп стеллеровой коровы, очень редкого, считающегося до недавнего времени вымершим млекопитающего отряда сирен. В аквариумах океанариума содержатся около 120 видов морских обитателей. Строительство океанариума было закончено в 1990 году и впервые его двери были открыты в День Рыбака, 12 июля, 1991 года. В настоящее время океанариум продолжает развиваться, ведётся кропотливая работа по сбору нового материала и расширению коллекций. Екатеринбург, океанариум «Аква-Галерея» Океанариум, или Аква-Галерея, в Екатеринбурге — это самая большая на территории Уральского региона и по всей огромной России выставка экзотических рыб. По удаленности от океана, она единственная в СНГ находящаяся на таком далеком расстоянии от океана. Разные части экспозиции дают возможность познакомиться с обычными и с очень экзотическими жителями пресных вод, позволяют понаблюдать за морскими тропическими рыбами и другими редкими животными. Можно посмотреть процесс кормления хищников — акул и мурен. Интересно также увидеть собственными глазами, как кормятся пираньи, скаты, черепахи, крылатки и остальные рыбы. Весь океанариум состоит из более 30 аквариумов, которые имеют общий объём воды более 100 000 литров. Самый большой аквариум вмещает почти 5000 литров воды. Аквариум Краснодара В конце 2011 года в Краснодаре открылся самый большой на юге страны океанариум. Жители и гости города, посещая это место, сразу чувствуют себя подводным обитателем. При входе посетителей встречает механическая рыба-машина, представляющая собой голову акулы с двигающимися челюстями и горящими страшным огнём глазами. Так авторы идеи хотели подчеркнуть, что мир в водах океана не безопасен. Здание океанариума занимает более 200 квадратных метров. Здесь можно увидеть аквариумы с морскими обитателями и экзотических представителей речной подводной фауны. Самым волнующим моментом при посещении океанариума является прогулка по тоннелю, с проплывающими над головой акулами. Очень популярен среди посетителей аквариум, в котором разрешается прикоснуться к плавающим рыбам. Аквариум Алушты Алуштинский аквариум — крупный океанариум в Крыму. Находится в городе Алушта. Популярная достопримечательность Южного побережья полуострова. Основан в 2003 г. Изначально имел 1 зал, с экспозицией обитателей Чёрного и Азовского морей. Но уже в 2005 г. являлся крупнейшим аквариумом Южного побережья Крыма. В 2008 г., помимо рыб и морских животных, в экспозиции стали показываться кораллы и морские раковины, собранные по всему миру. В 4-х залах обитает более 250 видов морских и пресноводных рыб, 8 видов черепах, 3 вида крокодилов, 5 видов крабов. В первом зале, который устроен в виде пещеры, можно увидеть обитателей Чёрного и Азовского морей. Во втором и третьем залах экспонируются рабы различных пресных водоёмов мира, среди некоторых можно увидеть: пираний, пресноводных мурен, арапаиму, гидросинуса витаттус, Красного попугая, Цихлиду, Касатковых сомов, Лепидосирена, Семапрохилодуса, Метиниса, несколько видов черепах, крокодилов. В четвёртом зале представлены обитатели Красного моря, Тихого и Индийского океанов. Также здесь представлена отдельная экспозиция животных «Мир Джунглей», при посещении которой можно увидеть: сурикатов, морских свинок, варанов, хомяков, змей, разные виды птиц и др.