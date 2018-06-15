Машины плывут — ливни топят Новосибирск

Одни на лужах осторожничают, другие лихачат, не обращая внимания, есть ли поблизости прохожие. В дождливую погоду пешеходам приходится нелегко. Нужно либо иметь при себе резиновую обувь, либо разуваться, либо перепрыгивать стремительные потоки. А они в дождь практически на всех пешеходных переходах.

Автовладельцы, может, и не промокли, но изрядно потрепали нервы в пробках. В полдень было восемь баллов.

— Потоки воды, которые у нас текут по дорогам, прежде всего, скрывают ямы, которые находятся на дорожном покрытии. Водители, соотвественно, ездят более аккуратно, либо, ноборот, ездят, как хотят, и поэтому происходят пробки, — говорит автовладелец Антон Орлов

Таксистам дождь прибавил и работы, и доходов. Заказов из-за дождя, рассказывают, было втрое больше, чем обычно.

— Примерно рублей на 50, если один и тот же маршрут сравнивать. Очень много заказов, очень мало машин, — говорит таксист Кирилл Гайдук.

Особенно сильным и затяжным ливень был на левом берегу. Улица Котовского, машины здесь будто не едут, а плывут. То же самое на площади Труда — ее заливает и не такими ливнями. На улицах Титова, Римского-Корсакова. Общественники говорят о том, что все дело в ливневках. Вернее, в их плохом состоянии. Последня полноценная комплексная инспекция прошла еще в 2012 году. С тех пор мало, что изменилось. Решетки и коллекторы замусорены.

— По моим скромным оценкам, думаю, что ливневая канализация изношена более чем на 90 процентов. На моих глазах один раз вскрывали ливневку под улицей Фрунзе, там коллекторы «пятисотка», то есть примерно полметра. Он был забит илом и грязью настолько, что в него едва проходил спичечный коробок, — рассказал отвественный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов

Проблема еще и в том, что к канализации подключаются различные коммерческие структуры. Зачастую это незаконные врезки. А по-хорошему каждое учреждение должно иметь очистные сооружения. Проще говоря, следить за своими коллекторами. Но этим никто не занимается.