Забытые села. Что изменилось после обращения белгородцев к Путину

Жители белгородских сёл Севрюково и Ближняя Игуменка записали видеообращение с жалобой для прямой линии с Владимиром Путиным и выложили его в Сети.

Без нормальной воды

На видео большая толпа людей с детьми стоит возле офиса семейного врача, который, по их словам, построен год назад, но так и не открыт, и показывает на фильтры для воды ржаво-коричневого цвета — такими они стали из-за водопроводной воды, которая течёт из их кранов, поскольку она не питьевая, а техническая.

О проблемах с водоснабжением, перебоях с водой и её качестве в Белгородском районе «АиФ-Черноземье» писал не раз. Проблема эта не только у жителей названных сёл, но и в очень многих других массивах ИЖС. На грязную воду жаловались жители посёлков Майский, Разумное, Северный, села Стрелецкого и многих других из Белгородского района и Юго-Западного района Белгорода

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся сейчас на границе двух сёл — Севрюково и Ближняя Игуменка, — говорят жители в своём видеообращении. — Объединяет нас одна общая проблема — отсутствие питьевой воды. На протяжении четырёх лет питьевой воды на массиве нет, подвоз воды не осуществляется, всю воду привозим в канистрах, либо — вот эти фильтры показывают наглядно качество нашей воды. Дети купаются в мутной грязной воде. Власти нас не слышат».

5 июня на сайте официального издания администрации Белгородской области появилась информация о совещании в администрации Белгородского района, на котором говорилось, что для решения вопроса с нехваткой воды увеличены расчётные мощности: если раньше на одно домовладение ИЖС закладывали 2 кубометра воды в сутки, то сейчас по некоторым районам довели резервы и мощности до 3,5-4 кубов. Кроме того, установили дополнительные резервуары, водонапорные башни в высоких точках, регуляторы давления в колодцах. Но и этого не везде хватает, потому что в период полива расход вырастает в 5-10 раз. Кроме того, жители, чьи дома расположены в верхних точках жилмассивов, жалуются на грязную воду.

Чтобы избавиться от коричневой воды, коммунальщики промывают водопроводные сети, сбрасывая грязную воду. Этим в ближайшее время займутся и в Севрюково. После, ближе к осени, когда расход воды снизится до обычных пределов, обещают провести профилактические мероприятия по очистке труб.

Правда, в соцсетях люди возмущаются тем, что они, оказывается, сами виноваты в том, что живут без питьевой воды и пользуются только технической.

«Зачем тогда продавали участки по 15 соток, если на них нельзя сделать огород?» — недоумевают люди. — Вода у нас и зимой коричневого цвета, и никто не поливает свои огороды. Такое ощущение, что для властей стало неожиданностью, что массив заселяется жителями, и им нужно больше воды, и воды питьевой, а не технической. Все наши жалобы в народную экспертизу были проигнорированы, так как наша вода соответствует нормам технической воды».

«Вопрос был — когда будет ПИТЬЕВАЯ вода?! Ответ абсолютно не по существу», — таков вывод тех, кто ознакомился с комментарием районной администрации.

Без медпомощи

Вторая часть видеообращения касалась ещё одной, не менее острой проблемы ИЖС — отсутствия медицинского обслуживания. «Медицинский пункт, который построили год назад, до сих пор не функционирует. Детей приходится возить за 15 километров в населённые пункты к врачу. Проблема очень большая», — говорят жители на видео.

О проблеме глава района Анатолий Попков заявил со всей ответственностью, что все 12 зданий ФАП в районе вводились в ноябре-декабре 2017 года, а не год назад, как уверяют жители. После завершения работ их нужно перевести в областную собственность, а потом закрепить за учреждениями здравоохранения. Затем офисы семейного врача должны пройти процедуру лицензирования. И только после всех этих формальностей можно ставить оборудование и начинать работу. Процессы эти могут занять до полугода. Медицинское оборудование для всех будущих офисов семейного врача давно закуплено.

«Объект в Севрюково мы запустим до конца июня 2018 года, остальные, согласно дорожной карте, — до 1 августа 2018 года, а если быстро получим лицензии, то и раньше», — заверил глава района.

Также в администрации пообещали провести сходы граждан в обоих сёлах, чтобы как-то решить наболевшие вопросы.