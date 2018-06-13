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Замы министра сельского хозяйства Непоклонов и Громыко освобождены от должности
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Замы министра сельского хозяйства Непоклонов и Громыко освобождены от должности 

Говорит Москва 13 июня 2018
Документы об отставке Евгения Громыко и Евгения Непоклонова опубликованы на официальном портале правовой информации. Сообщается, что оба сняты с должности по личной просьбе.
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