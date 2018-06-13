Счастливая тренировка сборной России, огненный Брызгалов и конец «Тосно»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 9 июня.

СБОРНАЯ РОССИИ. Акинфеев, Дзюба и Смолов защитили детей. Сборная устроила праздник болельщикам

Корреспондент «СЭ» побывал на открытой тренировке сборной России и увидел, как наши футболисты преобразились при своих зрителях.

КОНЕЦ. «Тосно» прекратил существование из-за финансовых трудностей

Управляющий партнер компании Fort Group, которая является спонсором «Тосно»​, Максим Левченко в своем Фейсбуке объявил о прекращении существования клуба из Ленинградской области в связи с финансовыми трудностями.

ЭКСКЛЮЗИВ. «Не в обиду Овечкину, но MVP назвал бы Кузнецова». Брызгалов — о Кубке Стэнли, ЧМ-2018 и Трампе

Экс-голкипер сборной России и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал корреспонденту «СЭ» о своей поездке на финал плей-офф НХЛ, сравнил Александра Овечкина Евгения Кузнецова и посоветовал более позитивно относиться к футбольной сборной перед домашним чемпионатом мира.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. «Друзей убрать». Жесткие порядки на тренировке сборной Ирана

Команда Сердара Азмуна провела открытую для болельщиков тренировку. Ее посетило больше сотни болельщиков. Иранские женщины радовались возможности посмотреть футбол, форвард "Рубина" смеялся над партнерами, а журналистам не давали сделать лишний шаг в сторону.

ТРИУМФ. Третий золотой. Халеп наконец-то выиграла Roland Garros

Симона Халеп спасла труднейший матч со Слоун Стивенс и впервые победила на «Большом Шлеме».

НХЛ. Россия , радуйся Кубку Стэнли! Рабинер — о чемпионстве «Вашингтона»

Обозреватель «СЭ» подводит итоги чемпионского сезона «Вашингтона», объясняя, почему победа «Кэпиталз» важна для российского хоккея.

НБА. Путь воинов. «Голден Стэйт» снова всех победил

Без шансов обыграв «Кливленд» на его площадке, баскетболисты «Голден Стэйт» всухую выиграли финальную серию и стали чемпионами НБА во второй раз подряд и в третий — за последние четыре сезона.

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