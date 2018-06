Бураковски и Врана сделали татуировки в честь победы в Кубке Стэнли

Нападающие «Вашингтона» Андре Бураковски и Якуб Врана решили сделать татуировку в честь завоевания Кубка Стэнли, информирует NBC Sports. Такое обещание они дали, когда пьяными танцевали возле клубного автобуса.

Врана на левом запястье набил кубок Стэнли, две клюшки и три звезды в цветах «Вашингтона». Бураковски на левой руке набил дату завоевания трофея.

safe to say Burakovsky will remember this win forever 💪 pic.twitter.com/vSDRBmoUOQ

— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 10 июня 2018 г.