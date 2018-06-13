Андрей Николишин: «Подписав долгосрочный контракт, Кузнецов раскрепостился и начал показывать то, что умеет»

Бывший капитан «Трактора» Андрей Николишин , при котором в составе челябинцев дебютировал Евгений Кузнецов , в интервью «СЭ» предположил, что подписание в 2017 году долгосрочного контракта с «Вашингтоном» помогло ему раскрыться. В этом сезоне 26-летний форвард помог «Кэпиталз» завоевать первый в истории Кубок Стэнли.

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В финале плей-офф НХЛ «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4-1 в серии). Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка.

— Когда, на ваш взгляд, произошел прорыв?

— Первый полный сезон он сыграл плохо, второй — хорошо. После третьего нужно было подписывать «длинный» контракт, и его начали немножечко гнобить, поддушивать, игровое время забирать. Тяжелый год. Но после Нового года он в одночасье как-то успокоился. Его, что называется, отпустило, и тренеры стали по-другому относиться. Доиграл прошлый сезон и достаточно быстро (2 июля 2017 года, — Прим. И. Р.) подписал хороший контракт.

— Большие и продолжительные контракты на разных хоккеистов по-разному действуют. Кузнецов в первых же двух матчах отдал семь голевых передач, и вообще всем сезоном показал, что 62,4 миллиона за восемь лет ему положили заслуженно.

— Тут все просто. Для Жени очень важна семья. Обеспечить родным и близким безбедное, безоблачное будущее для него было прерогативой. И, подписав этот долгий контракт, он сделал это, и груз ответственности с него свалился. Он раскрепостился и начал показывать то, что умеет.

Семья его очень сильно поддерживает. Эта поддержка и рождение дочки дали ему внутреннее спокойствие. Знаю его жену и ее родителей. Для него это — настоящий тыл, фундамент. ( Игорь РАБИНЕР

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