Овечкин пьет из Кубка Стэнли вниз головой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает отмечать победу в Кубке Стэнли. В Сети оказалось видео, на котором запечатлено, как россиянин выпивает из главного трофея турнира, находясь вниз головой.

Напомним, что «Вашингтон» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Вегас».

Alex Ovechkin doing a keg stand out of the Stanley Cup, living his best life pic.twitter.com/0qX6cpuTLf

— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 9 июня 2018 г.