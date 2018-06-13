Андрей Николишин: «Уверен, что всерьез о возвращении Кузнецов не думал»

Бывший капитан «Трактора» Андрей Николишин , при котором в составе челябинцев дебютировал Евгений Кузнецов , в интервью «СЭ» сказал, что убеждал форварда покинуть КХЛ по итогам сезона-2012/13. Также экс-нападающий рассказал о том, как поддерживал молодого игрока в начале его заокеанского этапа карьеры.

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В ночь на 8 июня 26-летний нападающий в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф НХЛ «Кэпиталз» обыграли «Вегас» (4-1 в серии) и впервые в истории завоевали главный трофей заокеанского хоккея. Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка.

— В карьере Кузнецова было немало сложных моментов. По-вашему, он напрасно остался в «Тракторе» на последний сезон? Надо было уезжать?

— Мы с ним разговаривали, и я тогда еще ему сказал, что надо было уезжать раньше, он переиграл в «Тракторе». Но там сыграла роль финансовая составляющая — он и себе денег заработал, и семье. Знаете, если человек никогда не жил в достатке, у него была сложная жизнь — конечно, хочется заработать, когда есть возможность. Ничуть его не осуждаю, это нормальное явление. Дали хорошие деньги, он остался на сезон. Но он не задался — и травмы одна за другой, и пропуск Олимпиады, и туча негатива на него вылилась. Но все это его только еще больше закалило.

— Никогда не забуду его фразу по ходу того сезона: «От меня в Челябинске даже собаки на улицах отворачиваются».

— Он утрировал, но по большому счету было так. Его сровняли с землей! Настолько завистливые люди… Конечно, есть порядочные, нормальные, но завистливых намного больше. И это не только Челябинска касается, а вообще всей нашей страны — зависть бежит впереди планеты всей. Вместо того, чтобы радоваться, восхищаться в хорошие минуты и помогать, поддерживать в трудные, чем больше мы грязи выльем, чем глубже закопаем — тем лучше будем себя чувствовать. Кузя через все это прошел по полной программе.

— Расскажите, как общались с ним во время его трудного первого сезона в НХЛ. Как разубеждали его возвращаться в Россию.

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— Было такое. Мы с ним созванивались, я знал, что он мало играет. Ему разные дурные мысли лезли в голову — например, специально ли зажимают? Приходилось объяснять, разжевывать, почему его воспитывают, к чему готовят. Ситуация была непростой. Эмоционально убить игрока очень легко, восстановить гораздо сложнее.

Но Женька молодец. Он прислушивается к тому, что ему говорят. И старается не просто выполнять все услышанное, а анализирует и берет для себя то, что нужно. Мы с ним долго мучились, он начал комплексовать из-за того, что мало играет. Но и тут на первый план выходила спортивная составляющая. Его это не угнетало, а злило.

— Он действительно мог вернуться в Россию?

— Думаю, внутри себя Женя понимал, что не вернется. Помню, говорил ему: «Вернуться всегда успеешь, это слабость. Не дай людям сыграть на ней. Терпи, стисни зубы». Он все понимал, но иногда нужно выговориться, выкинуть из себя то, что тебя гложет. Хотя понятно, что ты никогда этого не сделаешь. Уверен, что всерьез о возвращении Кузя не думал. ( Игорь РАБИНЕР

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