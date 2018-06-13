Андрей Николишин: «Симбиоз Овечкина и Кузнецова позволит „Вашингтону“ стать командой-династией»

Бывший капитан «Трактора» Андрей Николишин , при котором в составе челябинцев дебютировал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов , в интервью «СЭ» высказал мнение о том, что 26-летний нападающий может стать для «Кэпиталз» системообразующим игроком на долгие годы. Специалист отметил, что соперничество с Александром Овечкиным помогло молодому хоккеисту стать сильнее.

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В ночь на 8 июня «Вашингтон» выиграл первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас» (4-1. Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка, Овечкин — лучшим снайпером (15 шайб).

— По-вашему, насколько велики его шансы стать топовым центром НХЛ на десятилетие?

— Думаю, что лучше шансов ни у кого нет. Единственное — переживаю, чтобы здоровье его не подвело. Ведь травмы в его карьере были, и серьезные. А в плане игры — это однозначно franchise player, игрок организации.

— В чем больше всего выразилось влияние Овечкина на Кузнецова?

— В… соперничестве! Что один, что другой настолько амбициозны, что конкурируют и тянут друг друга вверх. Поэтому им легко вместе. Сашка, будучи признанным лидером, в конце концов увидел конкуренцию в Кузе, и она еще больше стала его мотивировать и двигать. А Кузнецов, видя Овечкина, который был для него кумиром, понял, что может с ним соперничать и быть лучше него.

Это как Малкин — Кросби. Они, играя в одном клубе, нашли общий язык и выиграли три Кубка. То же и здесь. Они выиграют не только этот Кубок (разговор состоялся до пятого матча. — Прим. «СЭ»). Он не станет для них последним. Думаю, сложился симбиоз, который позволит «Вашингтону» стать командой-династией.

— Вытеснить из звена Бэкстрема, который играл с Овечкиным столько лет — это уметь надо.

— Не стал бы употреблять формулировку «вытеснил», как и не умалял бы достоинств Бэкстрема. Тротц перевел Никласа в звено с Оши и Враной, сделав его более сильным. Это тренерский ход, который сработал так же хорошо, как и перевод Кузнецова к Овечкину. В последнее время сочетание Бэкстрема и Овечкина тянуло обоих не совсем в то русло. Никлас играл чисто на Сашу, тогда как Кузя сам много забивает и создает. Пошла немного другая игра — и, как я уже говорил, здоровая конкуренция. Хорошо, что они нашли это сочетание и играют вместе. ( Игорь РАБИНЕР

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