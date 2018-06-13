Андрей Николишин: «Куинт предлагал Кузнецову разделить звание лучшего бомбардира „Трактора“. Молодой выскочка утер ему нос»

Бывший капитан «Трактора» Андрей Николишин , при котором в составе челябинцев дебютировал Евгений Кузнецов , в интервью «СЭ» сказал, что форвард в свое время не избежал звездной болезни. В ночь на 8 июня 26-летний нападающий в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

"Вегас" — «Вашингтон». Победитель Кубка Стэнли Кузнецов мог уехать в Россию

В финале плей-офф НХЛ «Кэпиталз» обыграли «Вегас» (4-1 в серии) и впервые в истории завоевали главный трофей заокеанского хоккея. Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка.

— Какой эпизод из его челябинской карьеры особенно запомнился?

— Помню, он, будучи совсем молодым, стал лучшим бомбардиром команды. Перед последней игрой у них с Дероном Куинтом шла борьба, они очко в очко шли. Перед игрой Дерон (который на 16 лет старше. — Прим. «СЭ») к нему подходил — то ли бонусы ему за титул лучшего бомбардира полагались, то ли еще что-то. И предлагал разделить звание. Женька, помню, мне об этом рассказал, и у него такая спортивная злость была: «Все равно его обгоню!» И обогнал. Куинт, возрастной легионер, хотел что-то доказать, бонус получить, а молодой выскочка взял и утер ему нос. И правильно сделал!

— У Кузнецова был период «звезднячка»?

— Не без этого. Помню, даже высказал ему кое-что по этому поводу. Они с Евгением Медведевым делали благотворительный матч в 2012-м или 2013-м году, меня тоже пригласили. И тогда я заметил, что он немножко «поплыл» в плане звездности. Но ничего, все через это проходили. В этом нет ничего плохого, просто у кого-то этот период затягивается. А кто-то из него быстро выходит и потом вспоминает его со смехом. Как тот же Кузя. Вообще, у него очень хорошее чувство юмора. И самоирония.

— Он на льду много говорит, даже с Малкиным у них недавно была стычка из-за этого. В юные годы тоже много болтал на площадке?

— Да. И правильно делал. Это самоутверждение, своего рода психологическая накрутка самого себя и раздражение соперника. Как правило, говорят обидные вещи — но не переходящие черту. У Кузи не было злословия, как у некоторых. Он умеет подколоть, но не унизить. ( Игорь РАБИНЕР

Полная версия интервью с Андреем Николишиным