НХЛ посвятила флипбук Овечкину с Кубком Стэнли

НХЛ в Твиттере опубликовала ролик, в котором представлен флипбук — в серии картинок показано, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поднимает над своей головой Кубок Стэнли. 32-летний российский форвард в ночь на 8 июня помог «Кэпиталз» завоевать первый в истории клуба главный трофей в североамериканском хоккее. В финальной серии «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4-1).

Кроме того, Овечкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф. Он стал лучшим снайпером этого розыгрыша Кубка Стэнли (15 шайб). В споре бомбардиров Овечкин уступил первую строчку соотечественнику и партнеру по команде Евгению Кузнецову — 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

The moment he waited 13 years for: @ovi8 celebrates the @Capitals #StanleyCup victory in flipbook-form! 👇 Created by @TheFlippist. pic.twitter.com/gXx8DDA3qD

— NHL (@NHL) 10 июня 2018 г.

