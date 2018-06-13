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НХЛ посвятила флипбук Овечкину с Кубком Стэнли
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НХЛ посвятила флипбук Овечкину с Кубком Стэнли 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
НХЛ в Твиттере опубликовала ролик, в котором представлен флипбук — в серии картинок показано, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поднимает над своей головой Кубок Стэнли. 32-летний российский форвард в ночь на 8 июня помог «Кэпиталз» завоевать первый в истории клуба главный трофей в североамериканском хоккее. В финальной серии «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4-1).
Кроме того, Овечкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф. Он стал лучшим снайпером этого розыгрыша Кубка Стэнли (15 шайб). В споре бомбардиров Овечкин уступил первую строчку соотечественнику и партнеру по команде Евгению Кузнецову — 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).
The moment he waited 13 years for: @ovi8 celebrates the @Capitals #StanleyCup victory in flipbook-form! 👇 Created by @TheFlippist. pic.twitter.com/gXx8DDA3qD
— NHL (@NHL) 10 июня 2018 г.
Овечкин пьет вниз головой и спит с Кубком Стэнли. Он просто с ним не расстается // «Овечкин — классный мужик. Спокойный, приятный человек» // «Буржуйский» Кубок. Триумф «Вашингтона» — это вовсе не наш праздник // Величайшая история преодоления. Как Овечкин и «Вашингтон» взяли Кубок Стэнли
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