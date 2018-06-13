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Виталий Фридзон: «С Овечкиным отметим и мое чемпионство, и его чемпионство»
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Виталий Фридзон: «С Овечкиным отметим и мое чемпионство, и его чемпионство» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы в решающем матче «Финала четырех» Единой лиги ВТБ над «Химками» (95:84) сказал, что его впереди ждут 10 дней отпуска. Игрок армейцев отметил, что в это время намерен встретиться со своим другом, капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, который на этой неделе завоевал первый в карьере Кубок Стэнли.
— Впереди у меня десять дней отдыха, — цитирует «Р-Спорт» Фридзона. — Отдохну от всего, отвлекусь. Буду ждать своего друга, Сашу Овечкина. Вместе с ним отметим и мое чемпионство, и его чемпионство. Мы давно не виделись с ним, соскучились уже.
Опять — 25. ЦСКА — чемпион
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