«Вашингтон» выкупил разворот в газете, чтобы поздравить «Вегас»

«Вашингтон» выкупил разворот в газете Лас-Вегаса Review Journal, чтобы поздравить «Вегас» с удачным сезоном. Новичок лиги дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Кэпиталз» — 1-4.

The Washington Capitals also took out a full page ad in the Review Journal congratulating the Golden Knights. (stick tap to @mvbingham for the pic) pic.twitter.com/YG4K5i0GR9

— SinBin.vegas (@SinBinVegas) 12 июня 2018 г.