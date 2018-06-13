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«Вашингтон» выкупил разворот в газете, чтобы поздравить «Вегас»
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«Вашингтон» выкупил разворот в газете, чтобы поздравить «Вегас» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
«Вашингтон» выкупил разворот в газете Лас-Вегаса Review Journal, чтобы поздравить «Вегас» с удачным сезоном. Новичок лиги дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Кэпиталз» — 1-4.
Сегодня в Вашингтоне проходит чемпионский парад «Кэпиталз», в котором участие принимают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. «СЭ» ведет трансляцию этого мероприятия.
The Washington Capitals also took out a full page ad in the Review Journal congratulating the Golden Knights. (stick tap to @mvbingham for the pic) pic.twitter.com/YG4K5i0GR9
— SinBin.vegas (@SinBinVegas) 12 июня 2018 г.
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