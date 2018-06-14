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Тротц и «Вашингтон» начали переговоры по новому контракту
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Тротц и «Вашингтон» начали переговоры по новому контракту 

Спорт-Экспресс 14 июня 2018
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц и руководство клуба начали переговоры по новому контракту, сообщает официальный сайт НХЛ. Действующее соглашение 55-летнего специалиста, который возглавляет команду с 2014 года, действует до 1 июля.
— Я хочу остаться. Но есть несколько вопросов. Я уже говорил с Маклелланом (генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «СЭ»), — заявил Тротц. — Если удастся их решить, не будет никаких проблем. Мне нравится команда, нравятся мои отношения с командой, я доволен условиями для моего сына и жены. Есть несколько вопросов, их надо решить и двигаться дальше. Мы справимся.
Напомним, что на прошлой неделе «Вашингтон» под руководством Тротца завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, обыграв в пяти матчах финала НХЛ «Вегас».
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