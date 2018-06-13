Ещё
«Главное — безопасность». Овечкин за рулем, Кубок Стэнли пристегнут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Главное — безопасность». Овечкин за рулем, Кубок Стэнли пристегнут 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
«Вашингтон» в Твиттере опубликовал фотографию капитана команды Александра Овечкина с Кубком Стэнли за рулем автомобиля. Российский форвард и его одноклубник, вратарь Брэйден Холтби везут трофей на съемки шоу The Tonight Show, которое ведет Джимми Фэллон.
Отметим, что ранее шоумэн неоднократно подшучивал над Овечкиным, который в ночь на 8 июня привел «Кэпиталз» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. В финале «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4-1 в серии).
Программа с участием Овечкина и Холтби выйдет в эфир 12 июня в 6.35 по московскому времени.
Safety First!#StanleyCup on @FallonTonight #ALLCAPS pic.twitter.com/uJEvRAR8VS
— Washington Capitals (@Capitals) 11 июня 2018 г.
Овечкин пьет вниз головой и спит с Кубком Стэнли. Он просто с ним не расстается // «Овечкин — классный мужик. Спокойный, приятный человек» // «Буржуйский» Кубок. Триумф «Вашингтона» — это вовсе не наш праздник // Величайшая история преодоления. Как Овечкин и «Вашингтон» взяли Кубок Стэнли
Спорт-Экспресс: последние новости
Мама Овечкина: "Я очень горда, что Саша в Америке прославляет Россию" "Вашингтон" выкупил разворот в газете, чтобы поздравить "Вегас" Овечкин сбрил бороду. Фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть613
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Первый арест по «российскому делу» в США8
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение