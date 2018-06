Трогательное видео: бейсболист после завоевания чемпионства обнял проигравшего друга детства

Трогательный эпизод произошел в решающем матче студенческой лиги Миннесоты. Питчер «Маундс Вью» Тай Коэн исполнил победный бросок в игре с «Тотино Грэйс». Вся команда выбежала на поле и стала праздновать чемпионство. Однако Коэн не присоединился к празднованиям и вместо этого обнял бэттера соперников Джека Кокона.

Дело в том, что Кокон, пропустивший решающий бросок, является другом детства Коэна, и победитель решил утешить приятеля.

— Мы близкие друзья, — пояснил Коэн. — Я знаю его с 13 лет, мы были в одной детской команде. Было тяжело, когда мы расстались, но мы продолжили общаться.

This high school pitcher chose to hug his childhood friend instead of celebrate his championship-clinching strikeout. Story: https://t.co/omJqeRk899 pic.twitter.com/gIP5OFHTcp

— Sports Illustrated (@SInow) 11 июня 2018 г.