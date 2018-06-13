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Гвардьола оплатил ремонт судна, спасающего мигрантов в Средиземном море
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Гвардьола оплатил ремонт судна, спасающего мигрантов в Средиземном море 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола помог благотворительной организации, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море. Испанец из своего кармана заплатил 150 тысяч евро на ремонт судна, на котором сотрудники организации Proactiva Open Arms спасают мигрантов, попадающих в беду при попытке пересечь Средиземное море и добраться в Европу.
— Хосеп приехал к нам и предложил помочь в ремонте лодки, — цитирует Rac1 основателя организации Оскара Кампса. — Он был не единственным. Еще несколько спортсменов отозвались.
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