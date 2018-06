Ти. Джей. Оши: «Спасибо всем, кто пришел на чемпионский парад»

Нападающий «Вашингтона» Ти. Джей. Оши поблагодарил фанатов, пришедших на чемпионский парад. «Кэпиталз» в финальной серии Кубка Стэнли переиграл «Вегас».

"Спасибо всем, кто пршел на парад сегодня! Вы доказали, что лучшие фанаты в НХЛ живут здесь, в Вашингтоне! Я никогда не видел ничего подобного! Мы любим вас!" — написал Оши в Твиттере.

Thanks to everyone who came out for the parade and rally today! You proved the best fans in the NHL are right here in DC! I’ve never seen anything like that! We love you! #StanleyCupChampions

— TJ Oshie (@TJOshie77) 12 июня 2018 г.

