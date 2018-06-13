В Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата Европы по паратхэквондо (видео)

Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата Европы по паратхэквондо (видео) Дагестанских паратхэквондистов, успешно выступивших на чемпионате Европы, торжественно встретили в махачалинском аэропорту.

Напомним, что международные соревнования, на которых отличись воспитанники спортивных школ республики, проходили 9-10 июня в болгарском городе Пловдив

Представителями Дагестана на чемпионате Европы были завоеваны 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победителем стал Зайнутдин Атаев (+75 кг). Серебряные медали в активе Магомедзагира Исалдибирова (75 кг) и Кадибагомы Омарова (61 кг). Бронзовыми медалями довольствовались Алиасхаб Рамазанов (+75 кг) и Амир Рекалаев (61 кг).

Дагестанцы внесли вклад и в общекомандный успех сборной России. В столичном аэропорту героев соревнований встречали представители Минспорта РД, Федерации паратхэквондо РД, многочисленные родственники и друзья.

Итоги выступления дагестанских паратхэквондистов подвел прилетевший с ними старший тренер сборной России по паратхэквондо Магомед Абдуллаев.