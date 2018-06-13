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В Саратове нет воды в двух районах Саратова
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В Саратове нет воды в двух районах Саратова 

Новости Саратова 13 июня 2018
Фото: Новости Саратова
В Саратове 13 июня, в понедельник, без холодной воды остались дома в нескольких районах.
Как сообщили в ООО «КВС», в настоящий момент идут работы на нескольких участках городского водопровода.
С утра нет воды на улице Гвардейская, Олимпийская, З. Космодемьянской, а так же 1,2,3-й проезды Панфилова, Панфилова, и Чайковского.
В список обезвоженных попали улицы Хользунова от 2-й Садовой до Новоузенской, Новоузенская от Хользунова до Астраханской, Весенний проезд, 1-й Весенний проезд, Рахова.
Коммунальщики принесли жителям извинения за неудобства.
Воду вернут после окончания ремонта.
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