В Саратове нет воды в двух районах Саратова

Саратове 13 июня, в понедельник, без холодной воды остались дома в нескольких районах.

Как сообщили в ООО «КВС», в настоящий момент идут работы на нескольких участках городского водопровода.

С утра нет воды на улице Гвардейская, Олимпийская, З. Космодемьянской, а так же 1,2,3-й проезды Панфилова, Панфилова, и Чайковского.

В список обезвоженных попали улицы Хользунова от 2-й Садовой до Новоузенской, Новоузенская от Хользунова до Астраханской, Весенний проезд, 1-й Весенний проезд, Рахова.

Коммунальщики принесли жителям извинения за неудобства.

Воду вернут после окончания ремонта.