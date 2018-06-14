Школьник утонул реке Терехта в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края погиб семилетний мальчик. Он утонул в реке Терехта. Об этом сообщил сайт газеты «Городские Новости».

По данным пресс-службы следственного комитета Красноярского края, ребёнок со старшей сестрой приехал в село Брагино на летние каникулы к своим родственникам. Мальчик решил пойти на рыбалку. Он отправился на реку Терехта один. Ребенок там залез в воду, чтобы помочь найти обувь знакомого в реке, но стал тонуть. Ребята, присутствующие в это время на берегу, пытались помочь ему, но ничего не вышло.

Сейчас следователи проводят проверку и опрашивают всех свидетелей и родных.