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Школьник утонул реке Терехта в Красноярском крае
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Школьник утонул реке Терехта в Красноярском крае 

360tv.ru 14 июня 2018
Фото: 360tv.ru
В Курагинском районе Красноярского края погиб семилетний мальчик. Он утонул в реке Терехта. Об этом сообщил сайт газеты «Городские Новости».
По данным пресс-службы следственного комитета Красноярского края, ребёнок со старшей сестрой приехал в село Брагино на летние каникулы к своим родственникам. Мальчик решил пойти на рыбалку. Он отправился на реку Терехта один. Ребенок там залез в воду, чтобы помочь найти обувь знакомого в реке, но стал тонуть. Ребята, присутствующие в это время на берегу, пытались помочь ему, но ничего не вышло.
Сейчас следователи проводят проверку и опрашивают всех свидетелей и родных.
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