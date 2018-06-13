Красноярцы завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти В. Н. Гулидова 

В Красноярске в Доме спорта имени Михаила Дворкина состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова. Спортсмены Красноярского края выиграли 14 медалей.
Участниками соревнований стали 167 дзюдоистов из 24 регионов России: Тверской, Московской, Тульской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской, Читинской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай, Дагестан, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Монголии и Казахстана.
И мужчины, и женщины разыгрывали медали в 8 весовых категориях. На счету спортсменов из Красноярского края 14 наград. Так, серебряными призерами турнира стали Сергей Скоробогатов (весовая категория 81 кг), Светлана Дубровина (48 кг), Анна Пашина (52 кг), Ольга Артошина (78 кг), Наталья Соколова (абсолютная категория). Бронзу выиграли Шухратжон Собиров (60 кг), Руслан Алиев (73 кг), Лео Фогель (81 кг), Софья Чистанова (52 кг), Анастасия Вязникова (63 кг), Анна Аблогина (70 кг), Наталья Соколова, Наталия Скубаева (78 кг), Ольга Артошина (абсолютная весовая категория).
Для справки:
Владимир Гулидов был генеральным директором Красноярского завода цветных металлов с 1988 по 1999 годы, являлся почетным президентом Краевой федерации дзюдо, основателем спортивного клуба «Платина». В 1994 году Федерация дзюдо России поддержала предложение краевой федерации провести в Красноярске Международный турнир по дзюдо «Центр Азии». Начиная с 2000 года, после трагической гибели Владимира Гулидова «Центр Азии» стал турниром его памяти. С 2004 года соревнования носят статус всероссийских. В этом году соревнования являлись отборочными на чемпионат России по дзюдо.