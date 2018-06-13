В дни каникул по случаю праздника «Дуаньу» по железным дорогам Китая предположительно будут перевезены 47 млн человек

Пекин, 13 июня / Синьхуа / — В дни каникул по случаю праздника «Дуаньу» объем пассажироперевозок по железным дорогам в Китае , как ожидается, достигнет 47 млн человек-раз. Об этом сообщили в среду в Китайской железнодорожной корпорации.

По прогнозу корпорации, 15-18 июня среднедневной объем железнодорожных перевозок пассажиров в стране составит 11,75 млн человек-раз с увеличением показателя на 7,8 проц. против того же периода прошлого года. При этом пиковый объем пассажироперевозок — предположительно 13,3 млн человек-раз — может прийтись на 16 июня, что на 1,02 млн человек-раз превысит аналогичный показатель в прошлом году.

Судя по проданным билетам, главными направлениями в дни каникул станут Пекин, Харбин Далянь , Сиань, Циндао Ханчжоу , Сямэнь, Гуйлинь и Куньмин.

Чтобы справиться с напряженностью на ж/д транспорте в указанный период, железнодорожные ведомства готовы запустить дополнительные составы.

Праздник «Дуаньу» также называется праздником «двойной пятерки», так как приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этом году он выпадет на 18 июня. Его название обычно переводится как «Праздник драконовых лодок», так как по заведенным народным обычаям, устраивают состязания по гребле на лодках, изображающих драконов. В этот день принято употреблять в пищу цзунцзы — кушанье из клейкого риса, завернутого в тростниковые, бамбуковые или пальмовые листья, перевязанные разноцветными шелковыми нитями. -0-